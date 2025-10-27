集英社は、ジャンプマンガの魅力が詰まった毎年恒例のビッグイベント「ジャンプフェスタ2026」（入場無料）を、12月20日・21日に幕張メッセにて開催する。10月27日には、「ジャンプスーパーステージ」のキャストから寄せられたコメントや、「ジャンプスタジオ」「ジャンプステーション」の出演者、また幕張メッセ会場に登場するブースの追加情報が公開された。「ジャンプフェスタ2026」では、さまざまなステージプログラムを実施す