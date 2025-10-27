女優の剛力彩芽（３３）とプロゴルファーのイ・ボミ（３７）が２７日、都内で行われた「本間ゴルフ事業戦略・新製品発表会」に登場した。剛力は新アンバサダーに就任し「ゴルフとの出会いは７、８年前。そこから定期的にゴルフをやっていて、ゴルフが大好き。ついに私もゴルフをやっているというイメージをつける時が来た」とにっこり。「アンバサダーのお話をいただいてから、仕事用の車にゴルフバッグを積んで、いつでも合