27日午前、北九州市八幡西区で住宅火災がありました。家の関係者は空き家だったと話しているということで、警察と消防が出火の原因を調べています。消防によりますと、27日午前11時20分ごろ、北九州市八幡西区金剛で「家が燃えている。煙も見える」と近くに住む男性から消防に通報がありました。警察によりますと、火が出たのは2階建ての住宅です。消防が駆けつけ消火にあたり、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められました。ケガ人