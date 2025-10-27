【NOBUTA GROUP マスターズGC レディース】最終日今年の日本オープンは温泉三昧の贅沢な1週間でした。地下1500mから湧き出る泉質は…圧巻の完全Vだった。佐久間朱莉（22）が2位に11打差、大会コースレコードの通算25アンダーで今季4勝目。4日間72ホールでボギーはたったの2つ、2イーグル、23バーディーという異次元の内容だった。「4日間を通じて100点をつけてもいいくらいのゴルフができた。（年間女王に）なりたい思いが強い