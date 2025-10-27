カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は２７日、コメ政策について議論した。石破茂内閣のもと、小泉進次郎前農水大臣が、需要に応じた増産をかけていたのに対し、鈴木憲和農水大臣が再び生産を調整するよう方針転換した。現在、スーパーではブランド米が５キロ４０００円超えの状況。元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は「高く価格を維持して、あとはクーポンみたいなもので、みんな国民の負担をや