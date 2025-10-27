日本テレビは２７日、東京・汐留の同局で社長定例会見を行った。元ＴＯＫＩＯの国分太一が「コンプライアンス上の問題行為」を理由に自身を番組から降板させた同局の対応に関し、日弁連に人権救済を申し立てたことなどに言及した。国分は２３日、日弁連に人権救済を申し立てた。代理人を務める菰田優弁護士は同日、都内で会見し、コンプラ違反行為の事実認定のためのヒアリングや、同局系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」降板決定に