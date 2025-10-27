歌手の森高千里（５６）が２７日までにＳＮＳを更新し、ライブのオフショットを公開した。コンサートツアーを行っている森高はインスタグラムを更新し、「１０月２６日 鳥取 米子コンベンションセンター（ＢｉＧＳＨｉＰ）終了しました！鳥取でのコンサートは１９９８年の『ＳＡＶＡＳＡＶＡ』ツアー以来２７年ぶりでした。」とつづり、ミニスカートの衣装姿を披露。「ここに集まってくださった皆さんと、またひとつ大