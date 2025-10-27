日本テレビは２７日、東京・汐留の同局で定例会見を行い、Ａぇ！ｇｒｏｕｐの草間リチャード敬太が公然わいせつの疑いで逮捕、送検され、活動休止となったことに言及した。草間は、同局系バラエティー「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」に出演していた。同局はこの日の会見で、草間の一連の騒動を受けて、「日本テレビ番組の出演者逮捕ということで、非常に驚きました。事件の詳細が分かっておりませんので今後については申し上げられ