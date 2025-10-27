日本時間午後６時に１０月の独Ｉｆｏ景況感指数が発表される。大方の予想は８８．０となっており、前月の８７．７を上回り、２カ月ぶりに上昇するとみられている。前週末に１０月の独購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が発表されており、予想を上回っていた。１０月の独Ｉｆｏ景況感指数も同様の結果になるようであれば、ユーロ圏最大の経済国であるドイツの景気回復期待からユーロが買われる可能性がある。