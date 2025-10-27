元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（56）が27日、カンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」に生出演。コメの価格高騰に対し、鈴木憲和農相が導入を目指す「おこめ券」について、私見を示した。コメの増産を進めた小泉進次郎前農相の政策を、鈴木農相が見直す動きについて、ジャーナリストの鈴木哲夫氏は「大臣が自分の意見を言うのはいいんだけど、この大臣を任命したのは高市さん。高市さんの農業政策はまだ聞けてない。そういう中で