JKAに入った連絡によれば、25年UCIトラック世界選手権大会はチリ・サンティアゴで最終日が行われ、女子ケイリンで佐藤水菜（26）が昨年に続いて金メダルを獲得した。佐藤は女子スプリントの銀に続き、今大会2個目のメダル。日本人選手では男子オムニアムで銀の窪木一茂を加え、3個目のメダルとなった。ただ、昨年大会の6個から半減した。仲沢春香は準々決勝で違反のため降格となり敗退。酒井亜樹は1回戦で敗れ、敗者復活戦で