元大阪府知事、元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が２７日、カンテレ（関西テレビ）「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に生出演。高市首相が２４日に所信表明演説をした際、野党から起きたヤジがＳＮＳを中心に批判が集まっていることについて、「頭悪いんじゃないの？あの人ら」と批判。「ヤジなんかゼロにしなきゃ」と指摘した。ハイヒール・リンゴが「こういう悪い（国会の）慣習は時代にそぐわない」とコメントした後、橋下氏は“