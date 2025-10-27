植松商会 [東証Ｓ] が10月27日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比4.2％減の6800万円に減り、通期計画の1億5000万円に対する進捗率は45.3％にとどまり、5年平均の57.9％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比17.1％増の8200万円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である7