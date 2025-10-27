米沢市によりますと、２４日未明、米沢市古志田町の櫻神社で建物の壁が壊される被害がありました。外壁の木の板が１、２枚ほどはがれていたということです。 ２４日の朝には神社からおよそ１００メートル離れた場所でクマ１頭（体長およそ１メートル）が目撃されていて、このクマによる被害だとみられています。 クマは壁の中にあるハチの巣を狙って壁を破壊したとみられています。