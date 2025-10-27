マクニカホールディングス [東証Ｐ] が10月27日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比30.2％減の147億円に落ち込み、従来予想の175億円を下回って着地。 通期計画の385億円に対する進捗率は38.3％にとどまり、さらに5年平均の49.3％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比4