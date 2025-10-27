みなさん、ごきげんよう。エアコンのありがたみを感じるなか、なぜ電気で冷たい風が出せるのか、仕組みを考えると眠れなくなる石塚英彦です。さて、今回も私のお気に入りの飲食チェーンをご紹介させていただきます。テーマは「牛丼」です。進化が止まらない「吉野家」「すき家」まずは、私が子供の頃から大好きな店で、オレンジ色の看板が目印の「𠮷野家」。昔はテレビコマーシャルで「牛丼ひとすじ80年〜」というフレーズ