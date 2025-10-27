女優の比嘉愛未（39）が27日までに自身のインスタグラムを更新。コスモスに囲まれ、秋を満喫するショットが注目を集めている。花の絵文字を3つ並べた比嘉。コスモスに囲まれた写真や動画を公開。ハッシュタグで「#cosmos」「#autumn」「#nagano」と添えた。シャツにニット、トレンチコートにデニム、スニーカーと秋の旅行コーデも披露。ストーリーズでは「ShorttripinNagano」と紹介していた。フォロワーからは「お