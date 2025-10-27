日本テレビは27日、東京・汐留の同局で定例社長会見を開催。11月1日に配信開始のお笑いコンビ「ダウンタウン」の独自のインターネットサービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」に同局が協力すると発表した。同局の人気番組「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!」（日曜後11・25）のコンテンツ提供などを行う。ダウンタウンは独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋」を11月1日にスタートさせる。一部報道で、