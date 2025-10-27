日本テレビは27日、東京・汐留の同局で定例社長会見を開催。「Aぇ!group」草間リチャード敬太（29）が4日に東京・新宿2丁目で下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕された件に言及した。岡部智洋執行役員は「非常に驚きました」とコメント。出演していた「ザ！鉄腕！DASH!!」（日曜後7・00）については「所属事務所の活動休止発表を受け当面のご出演はない状況です」とし、「事件の詳細が分かってないので、今後に