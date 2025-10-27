ローソンは、ハロウィンにぴったりな「Uchi Café ローソンアイ・レアチーズケーキ」や「Uchi Café パンプキンロールケーキ」など計5品を発売している。目を惹くようなインパクトのある目玉のケーキ「Uchi Café ローソンアイ・レアチーズケーキ」(362円)は、クランチとレアチーズの上にローソンカラーをイメージした青い瞳のミルクムースをトッピング。透明のグラサージュをかけることで、より目玉のリアルさを追求