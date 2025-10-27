歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（47）が27日までに自身のインスタグラムを更新。帰宅時の嬉しかった出来事について投稿した。團十郎は「京都から帰った瞬間の2人久しぶりだから、嬉しくて照れてる図」とコメントし、「嬉しかったからおさめてみた、」と明かした。さらに、團十郎の帰宅を出迎えた長女の市川ぼたんと長男の市川新之助の照れた表情を収めたショットを公開した。これに対し、フォロワーからは「お2人が待ち侘びて