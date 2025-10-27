男子ゴルフの第52回ダンロップフェニックス（11月20〜23日、宮崎・フェニックスCC）の発表会見が27日、宮崎市内で行われ、コース改修の概要が発表された。会場のフェニックスCCでは、今年の大会に向けて名誉トーナメントアドバイザーの青木功プロの助言のもとで改修を行い、4ホールで新たなティーイングエリアを新設した。また昨年までパー5として使用していた4番は前方のティーイングエリアを使用し距離を55ヤード短くして