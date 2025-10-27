NPB(日本野球機構)は27日、翌28日の日本シリーズ第3戦の予告先発を発表。阪神は才木浩人投手、ソフトバンクはモイネロ投手が先発予定です。才木投手は今季24試合で12勝6敗、防御率1.55の成績。自身初の最優秀防御率投手賞に輝きました。直近では今月16日、DeNAとのクライマックスシリーズ(CS)ファイナルステージ第2戦に先発し、5回3失点の内容でした。モイネロ投手は今季24試合で12勝3敗、防御率1.46の成績。2年連続で最優秀防御率