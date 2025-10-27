◇パンコンチネンタルカーリング選手権大会2025(20日〜26日、アメリカ・ヴァージニア)カーリングのパンコンチネンタル選手権は日本時間26日に3位決定戦が行われ、男子はSC軽井沢クラブが中国に勝利しました。SC軽井沢クラブは4-5で迎えた最終第10エンドで2点を獲得し、逆転で勝利を収めました。この結果、今大会3位入賞を果たしたSC軽井沢クラブ。アメリカを除く上位4チームに入ったことで、世界カーリング選手権大会2026の出場権