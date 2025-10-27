長野地裁長野県中野市で2023年、住民と警察官の計4人を殺害したとして、殺人と銃刀法違反の罪に問われた農業青木政憲被告（34）の弁護人は27日、死刑とした長野地裁の裁判員裁判判決を不服として控訴した。一審判決によると、23年5月25日夕、近くに住む竹内靖子さん＝当時（70）＝と村上幸枝さん＝同（66）＝をナイフで刺して殺害。通報で駆け付けた中野署地域課の池内卓夫警部＝同（61）、2階級特進＝に猟銃を発射し、玉井良