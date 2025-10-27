日本テレビ福田博之社長が27日、都内の同局で定例会見に出席し、放送倫理・番組向上機構（BPO）の放送倫理検証委員会が21日に日本テレビが3月24日に放送したバラエティー番組「月曜から夜ふかし」の街頭インタビューの恣意（しい）的な編集に、放送倫理違反があったと結論づけた件についてコメントした。福田社長は「真摯（しんし）に受け止めて、現在行っている再発防止策などについて、さらに足りないものはないのか精査し、体制