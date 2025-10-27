日本テレビは27日、都内の同局で定例会見を行い、公然わいせつの疑いで逮捕、送検された、アイドルグループAぇ！groupの草間リチャード敬太（29）についてコメントした。草間は「ザ！鉄腕！DASH！！」などに出演していた。岡部智洋取締役は「日本テレビ番組への出演者が逮捕されたということで、非常に驚きました」とし「（草間の）活動休止を受け、『鉄腕DASH』へは当面の出演はないという状況です」と説明した。また、事案の詳細