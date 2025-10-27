【モデルプレス＝2025/10/27】日本マクドナルドが10月27日、公式サイトを更新。11月19日より、コールドドリンク（紙カップ用）のフタを、リサイクルPET製のストローなしで飲めるフタ（以下、ストローレスリッド）に順次変更することを発表した。これにより、紙ストローの提供は終了になる。【写真】マック、紙ストロー終了へ 新仕様は？◆マクドナルド、紙製ストローの提供を順次終了マクドナルドは、「2025年末までに、お客様提供