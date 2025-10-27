神戸市長選挙（10月26日投開票）に当選し、4期目を務める久元喜造市長（71）が一夜明けた27日午前、ラジオ関西の番組に出演し、「いまの神戸市政に信任いただいたことに感謝したい」と喜びをかみしめ、さらに「スピード感を持ってあらゆる施策を押し進めたい」と、4期目に向けた思いを語った。当選から一夜明け、４期目に向けての抱負を語る久元喜造・神戸市長〈2025年10月27日 8時05分撮影 神戸市中央区・ラジオ関西〉■予想以