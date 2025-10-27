俳優の大原優乃が、27日までに自身のX（旧Twitter）を更新。現在公開中の映画『おいしい給食 炎の修学旅行』の舞台挨拶を観劇したことを報告し、主演の市原隼人らと写る記念写真を披露した。【写真】ファン胸熱！“甘利田”市原隼人＆“比留川先生”大原優乃の再会ショット『おいしい給食』は、1980年代のある中学校を舞台に、給食マニアの教師・甘利田幸男（市原隼人）と、給食マニアの生徒による、どちらが給食を「おいし