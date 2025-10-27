インディーゲームスタジオ「image labo」が手掛ける新作謎解きアドベンチャーゲーム『Recolit』が登場。『わだつみのこだま』を手掛けたスタジオの新作ゲームです。「光」をコンセプトにしたピクセルアートで描かれる本作は、Google Playにて予約受付中です！ image labo 謎解きアドベンチャーゲーム「Recolit」 『Recolit』は、謎多き町に不時着した宇宙飛行士となり、失った記憶を探す旅に出るアドベンチャーゲ