女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２８日に、第２２話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ついにアメリカから英語教師レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が松江に上陸した。大興奮の観衆の中、知事の江藤（佐野史郎）や通訳で呼ばれた英語教師・錦織（吉沢亮）が出迎える。知事らに連れられて移動するヘブンだったが、初