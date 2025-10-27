NHKスペシャル『Last Days 坂本龍一 最期の日々』が、イタリア・ナポリで開催された国際番組コンクール『第77回 イタリア賞』にて、すべての出品作品の中でもっとも文化・芸術面で優れた作品に贈られる『イタリア共和国大統領特別賞』を受賞した。さらに、テレビ・パフォーミングアート部門の部門最優秀賞である『イタリア賞』も受賞し、ダブル受賞の快挙を果たした。【動画】坂本龍一さんのドキュメンタリー映画『Ryuichi Sakam