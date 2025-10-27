韓国のボーイズグループ・ＳＦ９（エスエフナイン）の元メンバーで、現在は俳優として活躍しているロウン（２８）が２７日に韓国軍へ入隊する中、２５日に自身のインスタグラムで丸刈りを披露した。ロウンは、２枚の写真とともに「涼しいです。行ってきます」というコメントを残し、写真のうち１枚は、頭のすっきりしたロウンが鏡を見ている姿で、もう１枚はカフェテラスと見られるところで、リラックスした表情を見せている。