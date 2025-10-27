25日に行われたプレミアリーグ第9節・ブライトン戦でも変わることなく先発フル出場したマンチェスター・ユナイテッドMFブルーノ・フェルナンデス。このゲームはブルーノにとってマンUでの通算300試合目となり、これはクラブ史上63人目となる偉大な記録だ。成績も100ゴール87アシストと、MFとしては文句なしの数字を残している。ただ、2020年からマンUで戦ってきたブルーノにとってこの6年間は苦い思い出も多い。最近もリーグ制覇か