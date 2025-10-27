香港エクスプレス航空は、就航12周年記念セールの「ウルトラオファー」第1弾を10月27日午前11時から29日まで開催する。対象路線は仙台・東京/成田・小松・名古屋/中部・大阪/関西・広島・高松・沖縄/那覇・石垣〜香港線で、片道運賃は2,130円から。運賃カテゴリはライトで、いずれも燃油サーチャージや諸税が別途必要となる。往復購入が条件となる。搭乗期間は2026年4月14日から2027年3月17日まで、一部路線は異なる。売り切れ次第