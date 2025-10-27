リーグ終盤を迎える中、ついにJ2昇格をかけたプレーオフ圏内に順位を上げました。サッカーの明治安田J3リーグ、ツエーゲン金沢は26日のアウェイ戦に勝利し破竹の6連勝です。降りしきる雨の中、敵地で福島ユナイテッドFCとの一戦に臨んだツエーゲン。勝つか引き分けでも、プレーオフ圏内の6位に上がる大事な試合です。しかし、前半から福島がツエーゲンゴールを脅かします。再三のピンチの場面で、守護神・山ノ井がスーパーセーブを