ÇÐÍ¥¤ÎÀÄ±©¤Ò¤«¤ê¡Ê28¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎæÆÂÀ¡Ê37¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÈþ¤·¤¤¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¡õ¡È¿ÈÄ¹º¹¡É¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿ÀÄ±©¤Ò¤«¤ê¡õæÆÂÀÉ×ºÊÀÄ±©¤Ï¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡Û2025Ç¯5·î25Æü¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎæÆÂÀÁª¼ê¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö10/25¤Ë»ä¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÊ¡²¬¸©¤Ë¤Æ·ëº§¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¡¢°ìÄÌ¤êÍî¤ÁÃå¤­¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç³§ÍÍ¤Ø¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×