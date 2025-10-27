ブリーダーズＣ競走が日本時間１１月１日と２日、・米国デルマー競馬場で行われる。日本人最多の海外重賞１６勝を誇る「世界のＹＡＨＡＧＩ」こと矢作芳人調教師＝栗東＝は３頭を送り出す。ＢＣクラシック（２日、ダート２０００メートル）にはエースのフォーエバーヤング（牡４歳、父リアルスティール）。豪華メンバーの一戦に「勝って、年度代表馬へ」と意気込みを見せ、今後の展望も語った。（取材・構成山本武志）かつ