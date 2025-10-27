男子プロゴルフツアーのダンロップフェニックス（１１月２０〜２３日、宮崎・フェニックスＣＣ）の記者会見が２７日、宮崎市内で行われ、海外からの招聘（しょうへい）選手６人が発表になった。昨年１月のザ・アメリカンエキスプレスで米ツアー３３年ぶりのアマチュア優勝を果たした２１歳のニック・ダンラップ（米国）が初参戦。プロ転向後の７月にバラクーダ選手権で２勝目を手にし、史上初めて同一シーズンにプロ、アマでの