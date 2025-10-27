キングズ戦でドリブルするレーカーズの八村＝サクラメント（AP＝共同）【サクラメント共同】米プロバスケットボールNBAは26日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地カリフォルニア州サクラメントでのキングズ戦に先発し、40分14秒のプレーで18得点、3リバウンド、2スチールだった。チームは127―120で競り合いを制し、2勝1敗となった。