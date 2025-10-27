【モデルプレス＝2025/10/27】俳優ならびに4人組ダンスロックバンド・DISH//としても活躍する北村匠海が26日、MBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜よる10時〜）に出演。過去に抱えていたコンプレックスを明かす場面があった。【写真】北村匠海らDISH//、県民ホールでライブする姿◆北村匠海、苦労した下積み時代グループが結成した当時は舞台のチケットを手売りしたり、路上ライブで集客したりと苦労していたことを振り返った