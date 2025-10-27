ATEEZが、デビュー7周年記念日を盛大に祝った。【写真】ATEEZ・ソンファ、プールで輝く"彫刻腹筋"ATEEZは10月24日デビュー7周年を迎え、オン・オフラインで多彩なイベントを開催。ATINY（ファンダム名）に特別な記念日をプレゼントした。同日正午には、2019年に発売された2ndミニアルバム『TREASURE EP.2 : Zero To One』に収録され、これまでCDでしか聴けなかった楽曲『From (2018)』がサプライズ配信された。この曲は、ATEEZが練