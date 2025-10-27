食事中にドライフードを散らかしてしまい、気まずそうな表情を浮かべる柴犬の姿がネット上で話題になっている。【映像】“食べ方がヘタすぎる”柴犬の気まずそうな表情（複数カット）柴犬のこたろうくん（11歳）の飼い主（@kotaro_chang）が「もう11年も犬として生きているのに食べ方がヘタすぎる」というコメントとともにXに投稿した画像には、ドライフードが散らばった床の前で気まずそうな表情を浮かべているこたろうくんが