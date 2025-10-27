男子ゴルフの第52回ダンロップフェニックス（11月20〜23日、宮崎・フェニックスCC）の発表会見が27日、宮崎市内で行われ、海外招へい選手6人が発表された。初出場だった前回大会で松山英樹らを抑えて優勝したマックス・マクグリービー（30＝米国）が2年連続で参戦し史上6人目となる大会連覇に挑む。また昨年1月のアメリカンエキスプレスで米ツアーで33年ぶりのアマチュア優勝を果たしプロ転向後の7月のバラクーダ選手権で2勝