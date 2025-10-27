アメリカのトランプ大統領が27日から来日するのに伴い、都内では厳戒態勢での警備が始まった。警視庁はテロなどを警戒し、最大規模の態勢で臨む。空の玄関口である羽田空港では、ゴミ箱が一時的に封鎖された。貼り紙には「特別警戒の原因」として、一時的に封鎖する旨が日本語、英語、中国語、韓国語で記されており、物々しい雰囲気に包まれている。警視庁は、トランプ大統領の来日に合わせて特別警備本部を設置。最大で1万8000人