元テレビ朝日社員の玉川徹氏（62）が27日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。高市内閣支持率と自民党支持率に「相関関係がどうもあるっぽい」と指摘した。25、26日に行ったANN世論調査で、高市内閣の支持率は58・7％で、石破内閣最後となった9月の調査から24・4ポイントの上昇した。そして政党支持率は自民党は37・4％で前回比4・2％増、連立を組んだ日本維新の会は7・4％で同4・2％増とな