在宅ワーク中心の30代女性が出会ったのは、ペットショップのソファ下で小さく震える生後6カ月のチワワだった。【写真】アピールが下手でなかなか家族が決まらず、売れ残っていたチワワさん抱くと静かに身を預け、吠えない。その子の名前は「ちまき」ちゃん。Instagramで“東京のカフェを全制覇するチワワ”として人気のアカウント「わんグルメ旅｜ちまき（@chimaki.cafe）」 を運営する飼い主さんは、生体価格5万3850円で表示され