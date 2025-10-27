中国の有人宇宙船「神舟21号」を搭載した「長征2号F遥21」運搬ロケットが10月24日、総組立試験工場から打ち上げ区域に順調に移動しました。近日中に機会を見て打ち上げられる予定です。中国の宇宙ステーションでは、軌道上で180日以上滞在した神舟20号の乗組員が各種作業を順調に進めています。乗組員は多くの分野の実験や試験を実施し、ステーション内の設備を点検補修する一方で、帰還前の各種準備も積極的に進めています。問天