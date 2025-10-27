２７日放送のＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、この日、トランプ米大統領が６年ぶりに来日し、２８日には高市早苗首相との初の日米首脳会談に臨むことを報じた。コメンテーターで出演の落語家・立川志らくは２８日に迫った日米首脳会談に向け、「高市さんだったらおそらく大丈夫だろうって期待はします」と話し出すと「石破（茂）さんの時はとりえあえず、ひどかったなあって思ったけど、石破さんと